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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

По словам официального представителя МИД РФ, "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прага знает о последствиях, которые будет иметь ситуация с высылкой из Чехии 18 российских дипломатов. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - сказала она.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел заявил в субботу на экстренной пресс-конференции о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

В пятницу стало известно о том, что Гамачек, ранее планировавший посетить с рабочим визитом Москву 19 апреля, отказался от этой поездки. Сам он объяснил это в Twitter необходимостью участия в понедельник в заседании правительства.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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