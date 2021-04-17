В Совфеде назвали чушью обвинения Праги в причастности разведчиков РФ к взрыву

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Заявления Праги о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, - чушь. Это ситуация, высосанная из пальца, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас", - сказал сенатор.

"Уж чем-чем, мы никогда в жизни подобными вещами не занимались. Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?" - продолжил он. Джабаров подчеркнул, что России это ни к чему, так как у двух стран есть торговые отношения - Москва поставляет Праге газ.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

Ответ на высылку дипломатов

По словам Джабарова, Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

"Ответ будет адекватный. Но, скорее всего, я подозреваю, пропорциональный", - сказал он.

"Я не уверен, что очень много сотрудников Чехии работают здесь, в посольстве. Я думаю, по максимуму, что можно, наши выдворят", - добавил он.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, в субботу на экстренной пресс-конференции сообщил о решении властей выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Они должны будут покинуть Чехию в течение 48 часов.