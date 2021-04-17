Слуцкий: высылая дипломатов РФ власти Чехии идут в русле русофобского фарватера США

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чехия следует русофобскому курсу США, высылая российских дипломатов. Основания для этого не выдерживают критики, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - сказал депутат журналистам в субботу.

Слуцкий подчеркнул, что "высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией". "Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют", - заключил глава комитета Госдумы.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, в субботу на экстренной пресс-конференции сообщил о решении властей выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, в частности СВР и ГРУ. Они должны будут покинуть Чехию в течение 48 часов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.