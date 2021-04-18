Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Решение по вопросу об участии президента РФ Владимира Путина в предстоящем 22-23 апреля онлайн-саммите по климату будет приниматься после тщательного анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", - сказал пресс-секретарь президента.

Он с сожалением отметил, что ответы на эти вопросы в Кремле стали получать "только в последние дни". "И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - заключил Песков.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее президент США Джо Байден передал Путину предложение принять участие в этом форуме и подтвердил это приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.