Кабулов заявил, что созданные при участии США ВС Афганистана проигрывают войну талибам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана, сформированные при участии представителей США и НАТО, плохо подготовлены и проигрывают радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"В Афганистане вооруженные силы вместе с полицией, с силами безопасности в четыре раза превосходят по численности талибских боевиков. [Но] качество этих вооруженных сил, которые создавала Америка вместе с НАТО, настолько низко, что они проигрывают эту войну", - сказал он.

Кабулов также отметил, что после вывода американских войск из Афганистана важно продолжить мирный процесс. "Задержатся они, уйдут ли, хоть до 1 мая. Это уже не меняет итоговый результат. Нас беспокоит не то, что останутся они или уйдут, нас интересует продолжение мирного процесса", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.