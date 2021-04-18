Посольство России в Чаде продолжает работу в нормальном режиме

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская дипмиссия в Республике Чад продолжает работу в нормальном режиме на фоне обострения ситуации с безопасностью в стране и проясняет ситуацию на земле для определения дальнейших действий. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в посольстве.

В диппредставительстве указали, что министр иностранных дел республики Амин Абба Сидик в соцсетях призвал дипмиссии "сохранять спокойствие" и сообщил, что национальная армия управляет ситуацией. "Проясняем ситуацию на земле в районе операционной деятельности повстанцев для определения наших дальнейших шагов. Посольство продолжает работать в соответствующем режиме", - отметили в посольстве.

Там также подтвердили, что с субботы в северных провинциях страны отмечается "обострение ситуации в сфере безопасности" на фоне продвижения отрядов чадской вооруженной оппозиции из Ливии в сторону столицы Чада Нджамены.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что из-за угрозы нападения мятежников Госдепартамент США возвращает в Штаты сотрудников посольства в Чаде, за исключением основных.