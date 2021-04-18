Захарова: заявления Праги должны были "перекрыть" данные о готовящемся перевороте в Минске

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте заявлениями Праги о высылке российских дипломатов. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь, западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", - сказала она, отвечая на вопрос о том, по какой причине совпали новости о готовящемся перевороте и заявления Праги о высылке российских дипломатов.

Захарова отметила сатиричность сложившейся ситуации. "Они не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны. Зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно отвести внимание от фактологической информации", - добавила она.

Дипломат также отметила, что чешские власти своими действиями продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией.

"Совершенно карикатурны, в частности, действия Праги, которая вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и, непосредственно, в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной", - сказала она.

"Это вассалитет двадцать первого века, - добавила дипломат. - Соединенные Штаты Америки привели в действие - вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве - механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же. Что Варшава, что Прага обслуживают интересы США".

Россия в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии, сообщила Захарова.

Дипломат призвала "не забегать вперед", отвечая на вопрос о степени жесткости ответных мер РФ. "Впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их [чешскую сторону], я думаю, в ближайшее время", - сказала Захарова.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ". МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом и анонсировал принятие ответных мер.