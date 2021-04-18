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В МИД России вызвали посла Чехии

До этого Прага сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ в стране, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ"
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил ТАСС в воскресенье источник.

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"В МИД РФ вызван чешский посол", - сказал источник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом и анонсировал принятие ответных мер.

Теги
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