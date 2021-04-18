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Посол Чехии в Москве прибыл в МИД России

Витезслав Пивонька вошел в здание, не дав журналистам комментариев
© Андрей Берец/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее о вызове дипломата в российское внешнеполитическое ведомство сообщил источник ТАСС. Пивонька вошел в здание, не дав журналистам комментариев.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в деревне Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, и анонсировал принятие ответных мер. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах.

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МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
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