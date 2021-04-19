Агитацию при многодневном голосовании необходимо будет завершить в 00:00 первого дня

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена "в ноль часов по местному времени первого дня голосования". Соответствующую поправку на заседании в понедельник одобрил ко второму чтению комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Поправку внесла группа депутатов ко второму чтению законопроекта, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Изменения предлагается прописать в законах об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.

При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Комитет предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на завтрашнем пленарном заседании Госдумы.