Главу Минздрава Коми освободили от должности

СЫКТЫВКАР, 19 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Республики Коми Борис Александров освобожден от должности, он возглавлял министерство с апреля 2020 года. Исполняющим обязанности министра назначен Игорь Дягилев, сообщила в понедельник пресс-служба главы Коми.

"Распоряжение главы Республики Коми от 19 апреля 2021 года № 100-р: освободить Александрова Бориса Александровича от исполнения обязанностей министра здравоохранения Республики Коми. Назначить Дягилева Игоря Владимировича исполняющим обязанности министра здравоохранения", - говорится в сообщении. Причины смены главы регионального Минздрава не уточняются.

Александров проработал в Коми чуть менее года, он сменил Викторию Филин, которая проработала на посту и.о. министра две недели. Как и Филин, Александров до приезда в Коми работал в структурах Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Непосредственно перед назначением в Коми Александров с 2019 года работал заместителем генерального директора ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России".

В администрации главы Коми и в министерстве пока никак не комментируют отставку и назначение, коллективу Минздрава новый руководитель еще не представлен.

Дягилев прибыл в Коми около месяца назад, работал начальником управления Минздрава. С 2015 по 2020 год работал главврачом диагностического центра № 3 департамента здравоохранения Москвы. До приезда в Коми, с 17 марта 2020 года по апрель 2021-го - заместитель главного врача АО "К31 СИТИ" (Москва).