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Посол России в США посетил МИД РФ

Анатолий Антонов пробыл в дипведомстве около 20 минут и уехал без комментариев

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

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Антонов зашел внутрь, не став отвечать на вопросы журналистов.

Позже стало известно, что посол пробыл в дипведомстве около 20 минут и уехал без комментариев.

Дипломат прибыл в МИД на фоне введения новых антироссийских санкций США и российского ответа на них.

На консультации в российскую столицу посол был приглашен после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Антонов находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.

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