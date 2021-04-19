Посол России в США посетил МИД РФ

Антонов зашел внутрь, не став отвечать на вопросы журналистов.

Позже стало известно, что посол пробыл в дипведомстве около 20 минут и уехал без комментариев.

Дипломат прибыл в МИД на фоне введения новых антироссийских санкций США и российского ответа на них.

На консультации в российскую столицу посол был приглашен после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Антонов находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.