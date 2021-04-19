Захарова: посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чешское посольство в РФ больше не сможет нанимать на работу российских граждан. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

"Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности - нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство - нет", - сказала она.

Кроме того, по словам Захаровой, предлагаемые россиянам условия труда в американском посольстве можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы. "Люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство. А от качества выполняемой ими работы, в кавычках, зависит, какой статус они в этом своем будущем государстве получат", - пояснила дипломат.

По словам Захаровой, решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов семей, 28 из них - дети. "Это действительно беспрецедентная история. Они объявили о высылке 18 российских дипломатов. Но ведь речь идет о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян - 62, потому что это члены семьи. Из них 28 - это дети", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что это решение чешских властей принимается в условиях пандемии. Она также напомнила о заявлениях Праги и Варшавы, указывавших не недопустимость нарушения противоэпидемических ограничений российскими дипломатами. "Здесь, оказывается, можно вот так, за сутки - двое выслать более 60 человек. Вы представляете, какую работу нужно организовать, чтобы они вернулись на родину, и в том числе на территории Праги. Никому до этого дела нет. Это такое и лицемерие, и такая, в общем-то, подлость", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Вброс об инциденте в чешской Врбетице включил механизм разрушения отношений Праги с Москвой, заявила Захарова. Она назвала карикатурой заявления чешских властей о причастности РФ к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице. Она подчеркнула, что "придуманное, вброшенное, состряпанное на скорую руку" может стать "основанием для приведения в действие механизма разрушения <...> двусторонних российско-чешских отношений". "К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит", - констатировала дипломат.