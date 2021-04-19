Кремль в ближайшее время сообщит, кто представит Россию на саммите по климату

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кремль в ближайшее время сообщит, кем будет представлена Россия на онлайн-саммите по климату 22-23 апреля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил, что решение по вопросу об участии президента РФ Владимира Путина в предстоящем 22-23 апреля онлайн-саммите по климату будет приниматься после тщательного анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее президент США Джо Байден передал Путину предложение принять участие в этом форуме и подтвердил это приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.