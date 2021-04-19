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В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву в Врбетице

Москва считает такие выводы провокационными и недружественными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В Кремле категорически не согласны с выводами чешской стороны о якобы причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии). Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
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