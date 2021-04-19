Парламентарии и губернаторы будут присутствовать на послании Путина в "Манеже"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале "Манеж" 21 апреля. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там будут нижняя и верхняя палаты (Федерального собрания) и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить", - сказал Песков.

Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет с руководством правительства России и администрации главы государства совещание, на котором обсудит подготовку к посланию.

"Сегодня и завтра президент готовится к посланию Федеральному собранию, которое будет оглашено в полдень 21 апреля", - сказал он.

Как отметил представитель Кремля, в понедельник Путин проведет совещание с руководством правительства и своей администрации. На нем будут присутствовать представители в том числе социального и экономического блоков. "С тем, чтобы уже в ходе этого совещания согласовать основные положения будущего послания", - сообщил Песков.

Кремль также не исключает, что в понедельник и вторник у Путина могут состояться международные телефонные разговоры. "Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию", - указал пресс-секретарь главы государства, заверив, что Кремль проинформирует о содержании этих бесед.