Захарова заявила, что США стоят за информационной кампанией против России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вашингтон стоит за информационной кампанией Чехии против России, все это делается, чтобы отвлечь от накопившихся в западных странах проблем. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале " Россия-1 ", комментируя действия Праги против России.

"Что касается Чехии <...>, нужно прекрасно понимать, что такого количества проблем, которые накопились в странах Европейского союза и вообще на Западе сейчас более чем достаточно. Предостаточно. Необходимо срочно предпринимать какие-то меры информационно-политического характера, чтобы эти проблемы прикрывать, - сказала дипломат. - Россия - это тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот, так сказать, тезис, к которому прибегают в подобных случаях. Конечно, за этим стоят США, безусловно. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность вот этому западному мейнстриму".

По словам Захаровой, страны Евросоюза и это объединение в целом оказалось "уже полностью подмято и заменено Североатлантическим блоком". "Это действительно наносит огромный удар по их [стран ЕС] независимости, по возможности проводить какую-то суверенную нацеленную на внутренние национальные интересы линию", - добавила она.