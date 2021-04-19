Песков: Кремль "никак не воспринял" угрозы США о последствиях в случае смерти Навального

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В Кремле "никак не восприняли" угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков сделал акцент на том, что "состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их [стран Запада] интереса".

Отвечая на вопрос о высказывании озабоченности по поводу Навального представителями других государств, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "это не та озабоченность, которую мы принимаем к сведению".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии. По его словам, американская сторона "сообщила властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом".

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.

О состоянии Навального

По словам Пескова, Путин не занимается мониторингом состояния здоровья и соблюдения прав Навального. "Мне не известно о том, чтобы президент что-то проверял бы на эту тему", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, проверяет ли Путин соблюдение прав Навального в колонии. Как подчеркнул Песков, "президент занимается подготовкой к посланию Федеральному собранию". "Это чрезвычайно важное для всех нас и для всей нашей страны мероприятие", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, Путину докладывается о письмах по поводу ситуации с Навальным от отечественных и зарубежных деятелей. "В данном случае я не могу сказать о какой-то реакции. Но, безусловно, это не может стать поводом для каких-то действий президента, ибо президент не может предпринимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенного", - сказал Песков, напомнив, что это вопрос Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), и есть определенный регламент. "Конечно, в тюрьмах все эти процессы строго регламентированы, там все в рамках закона выполняется", - резюмировал он.

Представитель Кремля сообщил, что сам он тоже не располагает информацией о состоянии здоровья Навального. "Соответственно, я не могу на веру принять утверждение о каком-то критическом состоянии [Навального]", - подчеркнул он. "Мы не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных, это абсолютно не наша функция", - продолжил представитель Кремля. Отвечая на вопрос об обращении зарубежных деятелей из разных сфер по поводу состояния здоровья Навального, Песков сказал: "Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого письма, если не все, вообще представляют себе, о чем и о ком идет речь".