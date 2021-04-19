Песков напомнил, что призывы к акциям в поддержку Навального звучат из-за границы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Призывы к акциям в поддержку отбывающего в колонии наказания Алексея Навального исходят из-за границы, напомнил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом все время помнить", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что ему не известно, "обращался ли кто-то в различных субъектах Российской Федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций".

"Мне об этом не известно, я не располагаю какой-то информацией", - сказал представитель Кремля. "В случае, если какие-то будут инициироваться акции не разрешенные, они автоматически будут незаконные. В отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ", - предупредил он.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом - прим. ТАСС) анонсировал очередную акцию, запланированную на 21 апреля. МВД России призвало граждан не ходить на несанкционированные акции из-за риска заражения коронавирусом и возможных провокаций. Там также призвали предостеречь от участия в таких акциях несовершеннолетних.