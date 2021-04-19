Захарова: заявление главы МИД Чехии подтверждает, что обвинения Праги являются фейком

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Заявление первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, временно исполняющего обязанности министра иностранных дел, лишь подтверждает, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Время покажет" на Первом канале .

"Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк", - сказала она.

"Когда речь идет о трагическом случае, люди, официальные лица, соответствующие структуры будут использовать все возможности для того, чтобы выяснить истинную правду. Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных и делается это в такой манере, речь идет о том, что это традиционный сценарий highly likely", - добавила дипломат.

Ранее в понедельник Гамачек заявил, что власти Чехии не собираются предоставлять России всю информацию по расследованию произошедших в 2014 году в населенном пункте Врбетице взрывов на складах боеприпасов, к которым, как утверждает Прага, причастны спецслужбы РФ.