Захарова считает, что решение Праги о высылке дипломатов России унизительно для Чехии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Принятое Прагой решение о высылке российских дипломатов унижает эту страну и ее граждан. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

"Прага понимала, какие будут ответные действия России, и высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема, - сказала она. - И, конечно, то, что была увязана Россия с теми трагическими событиями в Чехии в 2014 году, ничего более унизительного опять же для самой Чехии и для граждан этой страны придумать было невозможно, но они это придумали".

Захарова отметила то, что действия чешских официальных лиц "предают собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов". "Логика здесь абсолютно вассальная", - добавила официальный представитель МИД.

В субботу вице-премьер и и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге считают, что они могут быть причастны к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.