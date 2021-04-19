Замглавы МИД России обсудил с послом Египта палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в понедельник на встрече с послом Египта в Москве Ихабом Насром палестино-израильское урегулирование, а также урегулирование кризисов в Ливии и Сирии.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, а также палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также рассмотрели некоторые практические вопросы российско-египетского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Каир 11-12 апреля.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны.