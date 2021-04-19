Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции 22 апреля, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - отметили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин выступит на онлайн-саммите вживую, а не в записи. "Это будет выступление президента вживую", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля неоднократно говорил, что Москва тщательно анализирует и изучает возможность участия российской стороны в саммите по климату.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее президент США Джо Байден передал Путину предложение принять участие в этом саммите и подтвердил приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.