Вопреки пандемии. Насколько удалось реализовать прошлогоднее послание Путина парламенту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Предыдущее он огласил 15 месяцев назад, когда в мире еще не началась пандемия, а российское правительство возглавлял Дмитрий Медведев.
Распространение новой коронавирусной инфекции и его последствия не могли не сказаться на ходе реализации президентского послания, однако большинство положений удалось воплотить в жизнь. ТАСС разобрался, что получилось, а что еще предстоит сделать.
Борьба за рождаемость
Глава государства в послании 2020 года предложил беспрецедентные меры социальной поддержки россиян, во многом призванные помочь преодолеть "сложный, очень сложный демографический период". В конце прошлого века коэффициент рождаемости в стране опустился до 1,2, то есть ниже уровня времен Великой Отечественной войны. К концу 2010-х годов его смогли повысить до 1,5, но этого недостаточно - Путин говорил о необходимости довести показатель до 1,7.
Для этого президент предложил целый ряд мер, в том числе расширение программы материнского капитала. В 2020 году соответствующие сертификаты получили более 1,2 млн российских семей - около 10% всех, кому выделили материнский капитал за все время действия программы.
Небогатым семьям с детьми от трех до семи лет теперь положены ежемесячные выплаты. Их назначают семьям, где доход на человека не превышает прожиточный минимум, а в таких в прошлом году воспитывались 4,75 млн детей. В 2021 году механизм усовершенствовали: выплата в зависимости от доходов будет составлять 50-100% регионального прожиточного минимума, что, по оценке властей, поможет выйти из бедности 30-50% семей в зависимости от региона.
Усилия правительства дают эффект - темпы снижения рождаемости в России удалось серьезно сократить. Если в 2019 году они составили 8%, то в 2020-м - только 3%, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
Социальная сфера
Социальной сфере в целом в прошлогоднем послании было уделено очень большое внимание: президент говорил о больницах, школах, детских садах.
Тогда он, в частности, раскритиковал глав регионов за отставание от графика строительства детских садов. Обсуждая недавно реализацию послания с членами правительства, Путин отметил, что в 2020 году доступность дошкольного образования выросла до 92%, а к концу 2021-го должна достичь 98%, несмотря на то что часть средств пришлось перенаправить на борьбу с пандемией.
В прошлом году президент поручил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы, и оно появилось почти повсеместно - сейчас его получают 99,8% младшеклассников в стране. Другое положение послания, которое было успешно реализовано, - надбавка за классное руководство. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все классные руководители в российских школах своевременно получают доплату в 5 тыс. рублей в месяц, причем "никакие региональные, муниципальные выплаты, которые были установлены ранее за классное руководство, не [были] сокращены".
Пандемия внесла коррективы в развитие системы здравоохранения: модернизацию ее первичного звена, которую планировалось начать 1 июля 2020 года, в итоге отложили на шесть месяцев. Но не отменили: в феврале 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что до регионов доведены все необходимые средства, а почти половина из них на тот момент уже начала процедуры закупки оборудования, транспорта и так далее.
Инвестиционный цикл
Одним из ключевых положений послания стал "новый инвестиционный цикл", который должен был обеспечить России в 2021 году темпы роста ВВП выше мировых. Среди условий его запуска президент назвал неизменность налоговых условий для бизнеса и принятие законов о защите и поощрении капиталовложений, запуск механизма компенсации инвестиционного налогового вычета регионам, завершение реформы контрольно-надзорной деятельности (больше известной как "регуляторная гильотина"), а также уточнение норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Также он напоминал о необходимости повышать доступность кредитов для реального сектора и обещал инвестировать в инфраструктурные проекты часть средств Фонда национального благосостояния.
Несмотря на пандемию, многое удалось сделать. В рамках "регуляторной гильотины" треть требований для бизнеса уже отменили как избыточные или дублирующие, а оставшиеся две трети полностью инвентаризировали и актуализировали. В частности, из требований к общепиту исчезли многие странные нормы, например, относительно толщины омлета. И эта работа продолжается.
До конца 2024 года объем соглашений о защите и поощрении капиталовложений должен достичь 12,6 трлн рублей, причем как минимум четверть этой суммы должна быть вложена в российскую экономику уже в этот период, докладывал недавно первый вице-премьер Андрей Белоусов. Темпы роста инвестиций вышли в зеленую зону уже в четвертом квартале 2020 года, в 2021-м он, по его прогнозу, составит 3,1% (против падения на 1,4% в прошлом году), а с 2022-го необходимо выйти уже на 5-6%.
А вот механизм компенсации инвестиционного вычета так и не заработал. В апреле Белоусов предложил увязать его с так называемыми инвестиционными стандартами в регионах и до конца года внедрить только в пяти. Путин идею поддержал, но предложил "не ждать просто от регионов, что они это все сделают", и призвал помочь им в этом.
О темпах роста ВВП выше мировых думать пока не приходится: базовый вариант прогноза Минэкономразвития, представленный в сентябре прошлого года (более свежий еще не опубликован), предполагает рост в 2021 году на 3,3%. Всемирный банк и ВМФ оценивают увеличение мирового ВВП в 4-6%.
Экология
Немалое место в прошлом послании Путин выделил и экологической повестке: внедрению мониторинга качества воздуха и механизма расширенной ответственности производителей, который предполагает их ответственность за утилизацию товаров и упаковки, а также переход крупнейших предприятий на так называемые наилучшие доступные технологии.
Сейчас Россия постепенно переходит на новую схему обращения с бытовыми отходами в рамках так называемой мусорной реформы, которая началась еще до послания. "Раздельный сбор отходов внедрен на 100% в Москве и на 97% в Московской области, еще в 69 регионах частично реализуется переход на раздельное накопление <...>. Самый высокий показатель охвата услугой зафиксирован в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Костромской и Ярославской областях - в этих регионах разделяют отходы от 60% до 100% населения", - рассказали в пресс-службе госкомпании "Российский экологический оператор".
В конце 2020 года была утверждена новая концепция совершенствования института расширенной ответственности производителей. Предполагается, что она станет важным рычагом снижения объема отходов, который отправляется на мусорные полигоны. К 2030 году он уменьшится вдвое, а весь бытовой мусор будет отправляться на переработку.
Однако переход промышленности на экологичные технологии пока идет с трудом. В послании Путин говорил, что к концу 2020 года на них должны перейти как минимум 80 из 300 крупнейших предприятий, однако пока это сделали менее 30.
Доступная связь
В прошлом году Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет", предполагающий бесплатный доступ к социально значимым сервисам на всей территории страны. Пока он реализуется в рамках эксперимента, начатого 1 апреля 2020 года и продленного до 30 июня 2021 года. В действующий список социально значимых сайтов вошли почти 400 интернет-ресурсов - от многочисленных сервисов "Яндекса" и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" до сайтов банков и СМИ.
Изначально речь шла о предоставлении бесплатного доступа только через домашний интернет, но прошлым летом стало известно, что правительство обсуждает идею распространить проект и на мобильный трафик (к нему уже присоединился виртуальный оператор "Сбермобайл"). По данным Минцифры, в рамках эксперимента новой услугой ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, а наиболее востребованными ресурсами стали соцсети.
Отдельной темой в послании стало обеспечение высокоскоростным интернетом всех школ. Пока этого добиться не удалось - как недавно говорил президент, 1,2% школ страны не подключены к интернету вообще. Есть вопросы и к условиям: почти каждое третье учреждение переплачивает за доступ в сеть в два-три раза.
Конституция
В завершение послания Путин предложил внести целый ряд изменений в Конституцию страны, принятую в 1993 году. Поправки касались самых разных сфер - от закрепления приоритета основного закона в российском правовом поле над международным законодательством до введения конституционной нормы о регулярной индексации пенсий.
Летом 2020 года прошло общероссийское голосование по вопросу о внесении этих изменений. В нем приняли участие 74,2 млн россиян, или почти 68% внесенных в списки участников. Поправки поддержали 77,92% голосовавших.
Как отмечал президент, результаты показали "высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение". Власти он тогда предупредил, что каждая новая норма основного закона должна означать действие: "Не созерцание, а именно действие".