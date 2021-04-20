Вопреки пандемии. Насколько удалось реализовать прошлогоднее послание Путина парламенту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Предыдущее он огласил 15 месяцев назад, когда в мире еще не началась пандемия, а российское правительство возглавлял Дмитрий Медведев. Распространение новой коронавирусной инфекции и его последствия не могли не сказаться на ходе реализации президентского послания, однако большинство положений удалось воплотить в жизнь. ТАСС разобрался, что получилось, а что еще предстоит сделать. Борьба за рождаемость Глава государства в послании 2020 года предложил беспрецедентные меры социальной поддержки россиян, во многом призванные помочь преодолеть "сложный, очень сложный демографический период". В конце прошлого века коэффициент рождаемости в стране опустился до 1,2, то есть ниже уровня времен Великой Отечественной войны. К концу 2010-х годов его смогли повысить до 1,5, но этого недостаточно - Путин говорил о необходимости довести показатель до 1,7.

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Для этого президент предложил целый ряд мер, в том числе расширение программы материнского капитала. В 2020 году соответствующие сертификаты получили более 1,2 млн российских семей - около 10% всех, кому выделили материнский капитал за все время действия программы. Небогатым семьям с детьми от трех до семи лет теперь положены ежемесячные выплаты. Их назначают семьям, где доход на человека не превышает прожиточный минимум, а в таких в прошлом году воспитывались 4,75 млн детей. В 2021 году механизм усовершенствовали: выплата в зависимости от доходов будет составлять 50-100% регионального прожиточного минимума, что, по оценке властей, поможет выйти из бедности 30-50% семей в зависимости от региона. Усилия правительства дают эффект - темпы снижения рождаемости в России удалось серьезно сократить. Если в 2019 году они составили 8%, то в 2020-м - только 3%, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Социальная сфера Социальной сфере в целом в прошлогоднем послании было уделено очень большое внимание: президент говорил о больницах, школах, детских садах.

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Тогда он, в частности, раскритиковал глав регионов за отставание от графика строительства детских садов. Обсуждая недавно реализацию послания с членами правительства, Путин отметил, что в 2020 году доступность дошкольного образования выросла до 92%, а к концу 2021-го должна достичь 98%, несмотря на то что часть средств пришлось перенаправить на борьбу с пандемией. В прошлом году президент поручил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы, и оно появилось почти повсеместно - сейчас его получают 99,8% младшеклассников в стране. Другое положение послания, которое было успешно реализовано, - надбавка за классное руководство. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все классные руководители в российских школах своевременно получают доплату в 5 тыс. рублей в месяц, причем "никакие региональные, муниципальные выплаты, которые были установлены ранее за классное руководство, не [были] сокращены". Пандемия внесла коррективы в развитие системы здравоохранения: модернизацию ее первичного звена, которую планировалось начать 1 июля 2020 года, в итоге отложили на шесть месяцев. Но не отменили: в феврале 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что до регионов доведены все необходимые средства, а почти половина из них на тот момент уже начала процедуры закупки оборудования, транспорта и так далее. Инвестиционный цикл Одним из ключевых положений послания стал "новый инвестиционный цикл", который должен был обеспечить России в 2021 году темпы роста ВВП выше мировых. Среди условий его запуска президент назвал неизменность налоговых условий для бизнеса и принятие законов о защите и поощрении капиталовложений, запуск механизма компенсации инвестиционного налогового вычета регионам, завершение реформы контрольно-надзорной деятельности (больше известной как "регуляторная гильотина"), а также уточнение норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Также он напоминал о необходимости повышать доступность кредитов для реального сектора и обещал инвестировать в инфраструктурные проекты часть средств Фонда национального благосостояния.

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