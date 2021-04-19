Россия стала полноправным членом Международной организации по миграции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия приняла устав Международной организации по миграции (МОМ) и стала полноправным ее членом. Соответствующее официальное уведомление за подписью главы МИД РФ Сергея Лаврова его заместитель Сергей Вершинин передал в понедельник генеральному директору МОМ Антониу Виторину.

"В соответствии с принятой 24 ноября 2020 года резолюцией 111-й сессии Совета MOM, одобрившей заявку нашей страны на вступление в MOM, Россия становится полноправным членом организации с даты передачи ее генеральному директору данного уведомления", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, вступление в MOM с принятием ее обязательного условия - устава организации - открывает перед Москвой "дополнительные возможности для наращивания конструктивного взаимодействия с международным сообществом по вопросам миграции".

В феврале президент РФ Владимир Путин внес устав организации на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке отмечалось, что вступление в МОМ "позволит доводить до иностранных партнеров национальные подходы к решению ключевых миграционных вызовов современности, даст позитивный импульс к укреплению международного статуса России в сфере регулирования миграции, предоставит возможность использовать потенциал MOM для продвижения российских интересов в указанной сфере".

МОМ была создана 5 декабря 1951 года в Брюсселе (нынешнее название эта структура носит с 1989 года). Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года бюро МОМ функционирует в Москве.