Патрушев обсудил с помощником Байдена подготовку встречи президентов РФ и США

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в понедельник по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном подготовку встречи лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - говорится в сообщении российского Совбеза.

Патрушев указал Салливану на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников. "Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили темы КНДР, Ирана, открытого неба и стратегической стабильности.

В Белом доме в свою очерезь собщили, что Салливан и Патрушев обсудили региональные и международные вопросы, договорились продолжать поддерживать контакты.

Как отмечается в документе, они "обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также региональные и глобальные проблемы, вызывающие обеспокоенность". "Салливан и секретарь Патрушев также обсудили перспективы саммита президентов США и России, договорились продолжать поддерживать контакты", - отметила Хорн.

