МИД России ответил на заявления о "возврате" земельного участка посольства в Праге

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МИД РФ в ответ на заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка посольства в Праге напомнил о недвижимости посольства Чехии на Тверской улице в Москве. Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном на странице в Facebook.

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - указали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что у двух стран есть инструменты профессионального и компетентного диалога по теме недвижимости посольств.