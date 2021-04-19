{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думу внесли законопроект, обязывающий владельцев техсетей связи хранить данные

Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет "информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить и предоставлять информацию правоохранительным органам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет "информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи". Инициатива также обязывает предоставлять указанные данные "органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

"Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях", - указывается в пояснительной записке.

Теги
Россия
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Путин обсудил с администрацией Кремля и кабмином подготовку послания парламенту
Послание главы государства Федеральному собранию состоится 21 апреля и пройдет в очном режиме, сообщал ранее пресс-секретарь президента
Путин обсудил с администрацией Кремля и кабмином подготовку послания парламенту
Читать полностью