Слуцкий считает, что России нужно жестко отвечать на провокации в СЕ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. России не стоит выходить из Совета Европы, но нужно жестко и адекватно реагировать на провокации внутри организации. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Нас, конечно, провоцируют, чтобы мы хлопнули дверью и вышли из Совета Европы. И в этом случае мы лишимся самой широкоохватной европейской организации, в том числе и межпарламентской, я имею в виду послов. Конечно, реагировать надо жестко и реагировать надо адекватно. Но следует ли выходить из Совета Европы, следует ли лить воду на мельницу тех наших, как я их называю, "стратегических друзей на Западе", которые на самом деле являются нашими геополитическими оппонентами, и только и ждут, чтобы мы хлопнули в Страсбурге дверью? Не уверен. Но решение, естественно, будет принимать высшее российское руководство", - сказал он.

Слуцкий также отметил, что РФ должна использовать все площадки для продвижения внешнеполитической повестки президента России. "Должны это делать даже там, где весьма досадно или неприятно работать", - подчеркнул российский парламентарий.

19 апреля открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Она пройдет в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев из-за коронавирусных ограничений.