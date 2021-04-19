Путин обсудил с администрацией Кремля и кабмином подготовку послания парламенту

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел с руководством правительства и администрации главы государства совещание, на котором обсудил подготовку к запланированному на среду посланию президента парламенту. Кадры этого мероприятия показал в понедельник телеканал "Россия-24" .

О планах проведения такого совещания ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на мероприятии предполагалось "согласовать основные положения будущего послания".

О том, что подготовка к посланию уже началась, сам Путин заявил в первой половине марта. С тех пор он провел отдельное совещание с руководством кабмина, посвященное итогам выполнения его прошлогодних посланий. Также на других недавних совещаниях Путин неоднократно отмечал, что обсуждаемые темы и замечания участников дискуссии важны для него в свете работы над посланием 2021 года.

Важные темы послания

Путин сообщил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному Собранию. Эти вопросы глава государства обсуждает на совещаниях и намерен завершить дискуссии во вторник.

"Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному Собранию, вчера с некоторыми коллегами я разговаривал и сегодня по несколько раз с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов", - сказал Путин на совещании в понедельник. "В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития", - отметил президент.

На нынешнем совещании он предложил подвести "хотя бы промежуточный итог для того, чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по отмеченным вопросам".