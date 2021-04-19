Косачев допустил, что Прага уводит внимание от шпионских скандалов в России и Белоруссии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что своими обвинениями в адрес России чешские власти могли попытаться увести внимание общественности от арестов украинского консула по обвинению в шпионаже против РФ и заговорщиков, готовивших покушение на президента Белоруссии.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Еще одна версия <...> Это (действия Праги в отношении РФ - прим. ТАСС) такой вот широкий жест, чтобы увести внимание мировой общественности от настоящих двух шпионских скандалов, которые разразились, соответственно, в случае с украинским консулом в Петербурге, который был взят с поличным, и с белорусскими псевдореволюционерами, которые были остановлены в Москве и в Минске", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению Косачева, Прага оказалась бы в неловком положении, если бы опубликовала отчет о расследовании взрывов во Врбедитце. "Отчет был бы действительно изучен профессионалами и в нем были бы <...> моментально найдены нестыковки, которые бы просто не бились, не выдерживали никакой критики", - пояснил он.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.