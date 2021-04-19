Захарова назвала инсинуацией обвинения России в кибератаках на Федерацию спорта Швеции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает обвинения в свой адрес в кибератаках на Федерацию спорта Швеции как инсинуацию в стиле "хайли лайкли". Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она указала, что заявления Стокгольма о причастности Москвы к "хакерским атакам" в 2017-2018 гг. не подтверждены какими-либо фактами. "Рассматриваем эту недружественную, причем далеко не первую подобную акцию Стокгольма как очередной образчик инсинуаций в адрес нашей страны в пресловутом стиле "хайли лайкли", - подчеркнула Захарова. - Борьба Швеции с надуманными угрозами уже напоминает навязчивую фобию. Достаточно вспомнить время от времени возобновляемую охоту за неизвестными подводными лодками".

Она напомнила, что Москва не раз выражала готовность обсуждать реальные угрозы безопасности в любом устраивающем Стокгольм формате, в том числе предлагала по дипломатическим каналам наладить сотрудничество с созданным в России в 2018 году Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. "С сожалением констатируем, что шведская сторона в очередной раз предпочла предметному диалогу "мегафонную дипломатию", - резюмировала Захарова.

14 апреля глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД королевства в связи с якобы осуществленными РФ в период с декабря 2017 по май 2018 года кибератаками на Федерацию спорта Швеции.

Ранее шведская прокуратура сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. Прокуратура утверждает, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой РФ, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности, их медицинских данных.