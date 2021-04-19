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Постпред России при ОЗХО считает надуманными обвинения против Сирии

Александр Шульгин полагает, что обвинения продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые "преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу"

ГААГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Обвинения, выдвигаемые против Сирии группой западных стран в ОЗХО, надуманы и продиктованы геополитическими интересами. Об этом заявил в понедельник ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам мероприятия "Правда и ложь о применении химического оружия в Сирии", проводимого в преддверии возобновления работы 25-й сессии Конференции государств-участников.

В ходе сессии, как заметил дипломат, "велика вероятность того, что западные страны проведут проект резолюции о поражении Сирии в правах и привилегиях под предлогом нарушения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия". "Такой вывод навеян доводами атрибутивной команды (группы по расследованию и идентификации - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы уже много раз обращали внимание, что это совершенно нелегитимная структура, созданная в нарушение конвенции и в ущерб исключительным прерогативам Совета Безопасности ООН".

"Обвинения против Сирии надуманы, - подчеркнул Шульгин. - Они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. Практически речь идет о том, чтобы добиться смены правительства, власти в Сирии. Мы надеемся, что те делегации, которые завтра приступят к работе и начнут обсуждать этот вопрос, придут к своему собственному, независимому мнению и смогут принять ответственное решение".

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