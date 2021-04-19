Постпред России при ОЗХО считает надуманными обвинения против Сирии

ГААГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Обвинения, выдвигаемые против Сирии группой западных стран в ОЗХО, надуманы и продиктованы геополитическими интересами. Об этом заявил в понедельник ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам мероприятия "Правда и ложь о применении химического оружия в Сирии", проводимого в преддверии возобновления работы 25-й сессии Конференции государств-участников.

В ходе сессии, как заметил дипломат, "велика вероятность того, что западные страны проведут проект резолюции о поражении Сирии в правах и привилегиях под предлогом нарушения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия". "Такой вывод навеян доводами атрибутивной команды (группы по расследованию и идентификации - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы уже много раз обращали внимание, что это совершенно нелегитимная структура, созданная в нарушение конвенции и в ущерб исключительным прерогативам Совета Безопасности ООН".

"Обвинения против Сирии надуманы, - подчеркнул Шульгин. - Они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. Практически речь идет о том, чтобы добиться смены правительства, власти в Сирии. Мы надеемся, что те делегации, которые завтра приступят к работе и начнут обсуждать этот вопрос, придут к своему собственному, независимому мнению и смогут принять ответственное решение".