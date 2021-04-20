Путин поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" - КПК"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Межпартийный диалог традиционно является значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия. Важно, что и сейчас, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавирусной инфекции, "Единая Россия" и КПК продолжают систематические контакты как по линии центральных органов, так и с участием региональных партийных структур", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что межпартийный диалог позволяет обстоятельно обсуждать вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать полезные, востребованные общественно-политические инициативы.

"Символично, что обе ваши партии, являющиеся ведущими политическими силами Российской Федерации и КНР, в этом году отмечают юбилейные даты: исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 20 лет со дня учреждения партии "Единая Россия", - добавил он.

Президент рассчитывает, что совместная работы парламентариев будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между странами.

Девятое заседание межпартийного диалога пройдет 20 апреля в режиме видеоконференции.