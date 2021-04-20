Захарова заявила, что власти Чехии не контролировали склады с вооружением во Врбетице

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Контроль над складами с боеприпасами в чешской Врбетице не осуществлялся со стороны официальных властей. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ" .

"В 2014 году было два взрыва на складах, потом началось расследование, в ходе него выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Министерство обороны Чехии сдает помещение склада частным оружейным компаниям, - сказала она. - Представляете, огромное количество оружия на складах с 2006 по 2014 год, восемь лет, вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей".

"Этой информацией также не владело Чешское горное управление, которое должно было проводить проверки взрывчатки на складе. Проверки не проводила и полиция, которая по закону обязана это делать. Также выяснилось, что нарушались все нормы безопасности", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД указала также на отсутствие каких-либо официальных результатов расследования случившегося в 2014 году.