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Нарышкин: призывы в Японии к агрессивному курсу не способствуют стабильности в регионе

Директор Службы внешней разведки также подчеркнул, что Россия традиционно рассматривает Японию как важного партнера Азиатско-Тихоокеанском регионе
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Призывы отдельных влиятельных сил внутри Японии к более агрессивному внешнеполитическому курсу под патронатом США не способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международном круглом столе, приуроченном к 75-летию начала Токийского процесса.

Он отметил, что совместное осмысление истории служит фундаментом двусторонних отношений. "К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио. По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Нарышкин.

В то же время звучат "и другие, более мудрые голоса", отметил он.

Нарышкин также подчеркнул, что Россия традиционно рассматривает Японию как важного партнера в АТР, ориентированного на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичЯпонияРоссия
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