В МИД РФ заявили, что высылка дипломата из Украины не является симметричной мерой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия выразила Украине решительный протест в связи с высылкой старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Евгения Черникова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - указано в документе.

Киев, как подчеркнули в МИД РФ, попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства РФ в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. "МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в российском дипведомстве обратили внимание, что украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным и пытался приобрести закрытые базы данных правоохранительных органов РФ. "Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов", - отметили на Смоленской площади.

О том, что Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве, сообщил в субботу украинский МИД. В воскресенье замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24" уточнил, что фамилия дипломата - Черников.

Такой шаг Киева стал ответным и является реакцией на то, что 17 апреля МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого днем ранее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. С российской стороны было указано "на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации". В связи с этим было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России и ему было рекомендовано покинуть пределы страны в течение 72 часов начиная с 19 апреля.