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Путин не планирует переговоры с чешским руководством

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что решение чешских властей о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не планирует переговоры с руководством этой страны. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Таких планов нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение чешских властей о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений, отметил Песков. "Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это все как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном ", - сказал представитель Кремля.

"Голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. Они не поддаются ни пониманию, ни анализу", - добавил Песков.

На вопрос, анализировала ли Москва утверждения чешской стороны о том, что к инциденту в Врбетице в 2014 году якобы могут быть причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, Песков ответил: "Подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа". Он отрицательно ответил и на уточняющий вопрос, будет ли проверяться факт пересечения границы этими гражданами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧехияПесков, Дмитрий Сергеевич
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