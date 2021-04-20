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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Песков сообщил, что Путин дорабатывает текст своего послания парламенту

По словам представителя Кремля, 20 апреля глава государства может провести международный телефонный разговор

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник продолжает готовиться к выступлению с посланием парламенту, до которого осталось меньше суток, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжает подготовку к посланию", - сказал представитель Кремля. "Дорабатываются последние моменты", - добавил он.

По словам Пескова, также во вторник глава государства может провести международный телефонный разговор.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию в среду в полдень, мероприятие пройдет в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". Кроме депутатов и сенаторов, его посетят члены правительства и главы регионов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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