Песков сообщил, что Путин дорабатывает текст своего послания парламенту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник продолжает готовиться к выступлению с посланием парламенту, до которого осталось меньше суток, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжает подготовку к посланию", - сказал представитель Кремля. "Дорабатываются последние моменты", - добавил он.

По словам Пескова, также во вторник глава государства может провести международный телефонный разговор.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию в среду в полдень, мероприятие пройдет в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". Кроме депутатов и сенаторов, его посетят члены правительства и главы регионов.