В Кремле призвали иностранных партнеров отказаться от "антироссийского психоза"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва призывает ряд столиц успокоиться и отказаться от "массового антироссийского психоза", чтобы преодолеть имеющиеся разногласия. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", - подчеркнул Песков.

По его словам, сегодня многие страны безосновательно обвиняют Москву в любой хакерской атаке. "Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем, - подчеркнул Песков. - Но мы остаемся открытыми к диалогу".

Определенная напряженность возникает в последнее время между РФ и целым рядом иностранных государств, заявил представитель Кремля. "Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность, - признал Песков. - Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности".

Москва остается открытой для диалога, основанного на взаимном уважении, несмотря на продолжающиеся попытки Запада оказывать давление, сказал Песков. "В целом линия на недружественное воздействие на Россию, давление, попытки сдерживать, они ощущаются, заметны невооруженным взглядом. Мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была и остается открытой для уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы такие нападки прекратились, Песков отметил, что для этого требуется "адекватная политическая воля" со стороны Запада.