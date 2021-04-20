Песков: послы РФ и США вернутся к работе после консультаций, если это будет целесообразно

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан смогут вернуться к работе в своих диппредставительствах после консультаций, когда это будет целесообразно для развития российско-американских отношений. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке. Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается", - пояснил Песков.

"Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей", - добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в отношении российского посла "решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет".

Представитель Кремля подчеркнул, что рекомендации отправиться на консультации в Вашингтон, которые помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном, не выходят за рамки Венской конвенции. "Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических отношениях. Безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", - сказал Песков.

Ранее во вторник посол США в РФ заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели, до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Как уточнили ТАСС в американском посольстве, Салливан отправится в Вашингтон на этой неделе.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.