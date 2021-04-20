{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посольство России в Триполи могут открыть до конца года

По словам заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, временный поверенный в делах России в Ливии, работающий в Тунисе, намерен посетить Триполи

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Триполи может быть открыто до конца года, даже раньше. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"[Посольство] может быть [открыто] и раньше [конца года]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, временный поверенный в делах России в Ливии, работающий в Тунисе, намерен посетить Триполи, чтобы "посмотреть, как обустраиваться".

"Никто не закрывал [посольство]. Просто его разгромили, сожгли бандиты, поэтому работать негде. На первом этапе, я думаю, придется базироваться в какой-нибудь гостинице: методы предосторожности, безопасности", - отметил Богданов.

Кроме того, Россия рассматривает вопрос открытия консульства в Бенгази. "Речь шла о том, что какое-то консульское учреждение, присутствие будет на востоке, в Бенгази, как это было до 1992 года: у нас было генконсульство", - сообщил замглавы МИД.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил Леонидович
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Софии
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
Читать полностью