Посольство России в Триполи могут открыть до конца года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Триполи может быть открыто до конца года, даже раньше. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"[Посольство] может быть [открыто] и раньше [конца года]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, временный поверенный в делах России в Ливии, работающий в Тунисе, намерен посетить Триполи, чтобы "посмотреть, как обустраиваться".

"Никто не закрывал [посольство]. Просто его разгромили, сожгли бандиты, поэтому работать негде. На первом этапе, я думаю, придется базироваться в какой-нибудь гостинице: методы предосторожности, безопасности", - отметил Богданов.

Кроме того, Россия рассматривает вопрос открытия консульства в Бенгази. "Речь шла о том, что какое-то консульское учреждение, присутствие будет на востоке, в Бенгази, как это было до 1992 года: у нас было генконсульство", - сообщил замглавы МИД.