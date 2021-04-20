Песков не располагает информацией об ограничении полетов над Крымом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о том, что РФ якобы ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

"Я не располагаю такой информацией", - ответил во вторник представитель Кремля на просьбу прокомментировать эти сведения.

В ответ на вопрос, фиксируют ли российские власти усиление напряженности на границе с Украиной, Песков заметил: "На самом деле, на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение - это абсолютно нормальная мировая практика". "Существуют стандартные системы уведомлений и так далее. В этом нет ничего особенного", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.

При этом, как отметил представитель Кремля, "элемент напряжения в самой Украине пока не исчез, он есть". "Будем надеяться на лучшее, но, безусловно, это требует особенного внимания", - заключил Песков.