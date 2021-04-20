Песков заявил, что по ситуации с Навальным следует обращаться во ФСИН или прокуратуру

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Кремль не намерен больше комментировать ситуацию вокруг осужденного Алексея Навального, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще эту ситуацию с этим гражданином, этим осужденным, и не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией", - сказал представитель Кремля.

Говоря о призыве ПАСЕ освободить Навального в срок до 7 июня, Песков заметил, что "если они занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний - прим. ТАСС)". "Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчет соблюдения законности, [обращайтесь] в прокуратуру, которая занимается именно обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", - отметил пресс-секретарь президента.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, выявленными во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. 19 апреля ведомство сообщило, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.