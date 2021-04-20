Толстой прокомментировал поведение украинского депутата в ПАСЕ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко своим поведением отражает суть политики нынешних украинских властей, но оценку его действиям должна дать не только комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту, но и уголовный суд. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой, комментируя удаление Гончаренко из зала заседаний ассамблеи.

"Мы уже не раз обращали внимание руководства ПАСЕ на недопустимость поведения Гончаренко. Он является провокатором, отражающим суть нынешней киевской власти - смесь злобной клоунады и бытового хамства", - сказал Толстой.

Однако, добавил вице-спикер, Гончаренко также подозревается в причастности к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. "Я уверен, его действия будет оценивать не комиссия по регламенту ПАСЕ, а уголовный суд", - заключил Толстой.

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во вторник прервал выступление украинского депутата Гончаренко и потребовал от него покинуть зал заседаний, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее. В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко выразил сожаление в связи с тем, что в резолюции уделяется "слишком много внимания" вопросам искусственного интеллекта, но "нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе". После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него.

В результате Гончаренко был удален из зала, Ассамблея встретила решение председателя ПАСЕ аплодисментами.