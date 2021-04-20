Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

"Данная мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии", - указали в МИД РФ.

23 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть республику в течение 72 часов. Диппредставительство при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным".

19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке Евросоюза и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.