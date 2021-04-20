Россия ограничила зону полетов над Черным морем

Всего РФ издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11 900 м (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других - выше 6 100 м, а где-то перекрытие зон от уровня моря.

Ранее во вторник пресс-служба Черноморского флота (ЧМ) сообщила, что в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения прошли учения, в которых были задействованы более 20 кораблей и катеров ЧМ и три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило NOTAM, в котором рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах "в, из, в пределах или над" районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону. Оба документа были изданы в связи с "возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной, которые потенциально могут привести к трансграничным столкновениям без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликту".