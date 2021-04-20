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Россия ограничила зону полетов над Черным морем

Под полное перекрытие попали некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Всего РФ издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.

Отмеченные зеленым маркером участки воздушных трасс Симферопольского района полетной информации будут перекрыты Глеб Ирисов/ТАСС
Описание
Отмеченные зеленым маркером участки воздушных трасс Симферопольского района полетной информации будут перекрыты
© Глеб Ирисов/ТАСС

Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11 900 м (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других - выше 6 100 м, а где-то перекрытие зон от уровня моря.

Ранее во вторник пресс-служба Черноморского флота (ЧМ) сообщила, что в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения прошли учения, в которых были задействованы более 20 кораблей и катеров ЧМ и три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило NOTAM, в котором рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах "в, из, в пределах или над" районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону. Оба документа были изданы в связи с "возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной, которые потенциально могут привести к трансграничным столкновениям без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликту".

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