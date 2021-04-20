Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков до 15 кандидатов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 15 человек общефедеральную часть списка кандидатов, выдвигаемых политическими партиями на выборах депутатов Госдумы. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Советом Федерации 14 апреля. Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года.

Первоначально инициатива предлагала расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту скорректировал максимальную численность кандидатов до 15 человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.