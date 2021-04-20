Захарова: Россия ответит на возможные дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия должна отдавать себе отчет в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой разрушительные для отношений шаги. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК .

"[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", - сказала Захарова.

Она отметила, что любые спорные вопросы между странами обычно решаются по имеющимся двусторонним механизмам, в том числе дипломатическим. Захарова напомнила, что власти Чехии после взрыва во Врбетице "семь лет неспособны были выдать какую-либо версию произошедшего". "Буквально за пару дней, сразу после массированной атаки Запада, высылки российских дипломатов из США, Польши, заявлений о каких-то очередных претензиях по вмешательству в их внутренние дела, Прага собралась и выдала версию. Но эта версия за два дня обросла таким количеством фейков и лжи со стороны официальных лиц Чехии, что хотелось бы подчеркнуть: такого абсурда мы не видели давно", - добавила дипломат.

Захарова также заявила, что высылка чешских дипломатов из РФ - это адекватный ответ на агрессивные действия Праги. "Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ", - сказала она.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрыва в Врбетице. МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.