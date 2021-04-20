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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Захарова: Россия ответит на возможные дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений

Представитель МИД РФ также назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом на агрессивные действия Праги
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия должна отдавать себе отчет в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой разрушительные для отношений шаги. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК.

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"[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", - сказала Захарова.

Она отметила, что любые спорные вопросы между странами обычно решаются по имеющимся двусторонним механизмам, в том числе дипломатическим. Захарова напомнила, что власти Чехии после взрыва во Врбетице "семь лет неспособны были выдать какую-либо версию произошедшего". "Буквально за пару дней, сразу после массированной атаки Запада, высылки российских дипломатов из США, Польши, заявлений о каких-то очередных претензиях по вмешательству в их внутренние дела, Прага собралась и выдала версию. Но эта версия за два дня обросла таким количеством фейков и лжи со стороны официальных лиц Чехии, что хотелось бы подчеркнуть: такого абсурда мы не видели давно", - добавила дипломат.

Захарова также заявила, что высылка чешских дипломатов из РФ - это адекватный ответ на агрессивные действия Праги. "Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ", - сказала она.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрыва в Врбетице. МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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