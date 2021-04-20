Слуцкий: возможная высылка странами ЕС и НАТО дипломатов РФ обернется кризисом отношений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Если страны ЕС и НАТО прислушаются к призывам властей Чехии и вышлют ряд российских дипломатов, это приведет к глубочайшему кризису дипломатических отношений России и Запада. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания первого вице-премьера Чехии, главы МВД, исполняющего обязанности министра иностранных дел Яна Гамачека.

Слуцкий констатировал, что "Чехия идет по пути Великобритании и пытается устроить грандиозный антироссийский скандал в стиле Солсбери". "Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений России с коллективным Западом", - написал Слуцкий.

По мнению депутата, западным "пока еще партнерам необходимо четко осознавать, что на любую провокацию Россия ответит жестко". Глава комитета напомнил, что когда дипломатов РФ выслали из Чехии "по шизофреническим причинам за 48 часов в составе 18 человек", Россия отправила назад 20 чешских дипломатических работников в 24 часа.

"Прага допускает возможность высылки всех сотрудников российского посольства, ну что же - реакция Москвы в таком случае, не сомневаюсь, будет мгновенной и, скорее всего, симметричной", - добавил Слуцкий. При этом, продолжил он, "таким образом, фактически будут разрушены дипломатические отношения, а двусторонний диалог просто зайдет в тупик".

"Надеюсь, что капля политической мудрости все же сохранится, и в этот раз история повторится в виде фарса, а не закончится трагическим финалом с похоронами международного права", - резюмировал глава комитета Госдумы.

Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Кроме это в телеэфире он призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности.